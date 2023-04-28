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У Дніпрі від обстрілу загинули жінка і трирічна дитина

Мер закликав чекати офіційної інформації від ВЦА. 

У Дніпрі від обстрілу загинули жінка і трирічна дитина
Ту-95МС
Фото: EPA/UPG

У Дніпрі від російського обстрілу загинули жінка і трирічна дитина. Про це в Telegram написав мер міста Борис Філатов

"Півночі не сплю. «Високоточниє» під@раси знову вбили в Дніпрі цивільних людей. Загинула молода жінка та трирічна дитина. Більше без коментарів", – написав він.

Філатов закликав чекати офіційної інформації від військової адміністрації. 

Цієї ночі Росія вперше з 9 березня завдала масованого удару. Била і крилатими ракетами, і безпілотниками. В Умані є влучання в житловий багатоповерховий будинок. Станом на 6:19 відомо про пʼятьох поранених. Над Києвом збили 11 ракет і два безпілотники. Жертв і поранених, за даними міської військової адміністрації немає, але уламки пошкодили дорожнє покриття та лінію електромережі в одному з районів. 

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