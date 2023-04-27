Головне за день. Четвер, 27 квітня

Наступальні дії ворога на Донбасі, бої за Бахмут та Мар’їнку, 35 відбитих атак противника, другий дивізіон ЗРК Patriot в роботі, нові резолюції Генасамблеї ООН та ПАРЄ. Яким запам’ятається 428-й день повномасштабної війни.

Україна отримала вже 98% обіцяних союзниками бойових машин, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу в Люксембурзі.

Зокрема, за словами Столтенберга, українці отримали 230 танків, 1550 одиниць бронетехніки і багато боєприпасів. За його словами, Київ "тепер має військовий потенціал, необхідний для повернення території". Він додав, що більше девʼяти нових українських бронетанкових бригад пройшли навчання та отримали спорядження завдяки підтримці партнерів.

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомляв, що Україна зможе вийти на рубежі 23 лютого, якщо матиме 300 танків, близько 700 бойових машин піхоти та пів тисячі гаубиць. У січні президент Володимир Зеленський сказав, що потреба в танках складає 300-500 одиниць, і кількість танків і терміни доставки "мають вирішальне значення порівняно з ухваленим рішенням".

Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію про співпрацю ООН та Ради Європи, повідомив постійний представник України у міжнародній організації Сергій Кислиця.

Резолюцію підтримали 122 голосами. Росія хотіла, аби з документа забрали згадку про розв’язану Росією війну проти України, однак безуспішно. “Спроба РФ зняти згадку про агресію щодо України провалилася в Генасамблеї”, − зазначив Кислиця.

Проти резолюції проголосували 5 відомих борців з правами людини − Росія, Білорусь, Нікарагуа, Сирія, КНДР.

Нагадаємо, 1 квітня Росія почала головувати у Радбезі ООН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав членів Ради перешкоджати будь-яким спробам РФ зловживати своїм головуванням.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що російські окупаційні війська ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Упродовж доби вони здійснили понад 35 атак, усіх їх відбили підрозділи Сил оборони України. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Також цієї доби росіяни завдали 25 авіаційних ударів, здійснили більш ніж 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Авіація Сил оборони завдала чотирьох ударів по районах зосередження окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу противника. Вдалося збити п'ять ворожих БпЛА різного типу. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, район зосередження живої сили росіян, засіб протиповітряної оборони, склад боєприпасів та два артилерійські підрозділи.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 27 квітня – в нашій новині.

27 квітня вдень російська армія вчергове вдарила по Херсону, загинув 42-річний чоловік.

Крім того, ворог знову обстріляв Кізомис. На село окупанти скинули пʼять керованих авіабомб, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Через ворожу атаку пошкоджено декілька квартир херсонців. На жаль, несумісні з життям травми отримав 42-річний чоловік. Також ворог вкотре вдарив по Кізомису Білозерської громади – на село скинули пʼять керованих авіабомб. Інформація про руйнування та потерпілих уточнюється", – зазначив він.

Кізомис ворог обстрілює фактично щодня. Цього тижня внаслідок авіаудару там було зруйновано церкву.

Згодом голова ОВА повідомив про загибель в Одрадокам‘янці Тягинської громади жінки і важкі травми її чоловіка.

Під удар потрапив житловий будинок. На момент обстрілу на подвір’ї перебували мирні жителі.

"Від отриманих поранень на місці загинула 60-річна жінка. Її 73-річний чоловік отримав тяжкі травми. З пораненнями обличчя, тулуба та кінцівок його шпиталізували. Нині лікарі борються за життя потерпілого", - розповів Прокудін.

Другий дивізіон ЗРК Patriot, переданий Україні союзниками, уже в роботі, повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук.

“Кажуть є заборона ГШ "селфитись" на тлі техніки! Вибачте, не втримався!” - написав Олещук, і оприлюднив відповідне фото.

Житомирська обласна рада заборонила діяльність УПЦ московського патріархату на території області.

“Заборонити діяльність Української православної церкви, яка має церковно-канонічний зв’язок із російською православною церквою (зареєстрована як Київська митрополія УПЦ, ЄДРПОУ 21510633), є її структурним підрозділом і перебуває у відносинах підпорядкування, на території Житомирської області”, – йдеться у рішенні.

Докладніше – в новині.

Парламентська асамблея Ради Європи визнала геноцидом депортацію українських дітей на територію Росії. За резолюцію "Депортація та насильницьке переміщення українських дітей та інших цивільних осіб до російської федерації або на тимчасово окуповані території України: створити умови для їхнього безпечного повернення, покласти край злочинам та покарати винних" проголосували 87 депутатів із 89 присутніх.

Також ПАРЄ закликала Міжнародний кримінальний суд розглянути можливість кримінального переслідування за цей злочин.

Як ідеться в тексті документа, вкрай важливо, щоб Російська Федерація "негайно припинила свою практику переміщення та депортації громадян України у бік Російської Федерації, Білорусі та тимчасово окупованих регіонів України", а також припинила практику усиновлення дітей у російські сім'ї, які вже відбулися чи здійснюються.

У документі зазначено, що Росія часто нав’язує дітям російське громадянство, а це призводить до порушення їхнього права на особистість, сприяє незаконному усиновленню українських дітей російськими родинами. Також Резолюція пропонує робочі механізми комунікації з міжнародними організаціями, зокрема ООН та Міжнародним комітетом Червоного Хреста.

Країна-агресор, згідно з текстом резолюції, має надати міжнародним органам та владі України достовірну та вичерпну інформацію про кількість, імена та місцезнаходження всіх дітей, які окупанти депортували.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!