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На Херсонщині ворожий снаряд влучив у житловий будинок, є жертви

На місці загинула 60-річна жінка. Її 73-річний чоловік був тяжко поранений.

На Херсонщині ворожий снаряд влучив у житловий будинок, є жертви
Фото: скріншот

Російські окупанти обстріляли Одрадокам‘янку Тягинської громади на Херсонщині. У результаті постраждало літнє подружжя.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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За його словами, під удар потрапив житловий будинок. На момент обстрілу на подвір’ї перебували мирні жителі.

"Від отриманих поранень на місці загинула 60-річна жінка. Її 73-річний чоловік отримав тяжкі травми. З пораненнями обличчя, тулуба та кінцівок його шпиталізували. Нині лікарі борються за життя потерпілого", - розповів Прокудін.

Нагадаємо, російська армія вдень 27 квітня вдарила по Херсону. Загинув 42-річний чоловік.

Протягом минулої доби росіяни 65 разів обстрілювали Херсонську область, випустивши 386 снарядів із важкої артилерії, безпілотників та авіації. 

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