На Херсонщині ворожий снаряд влучив у житловий будинок, є жертви

На місці загинула 60-річна жінка. Її 73-річний чоловік був тяжко поранений.

Російські окупанти обстріляли Одрадокам‘янку Тягинської громади на Херсонщині. У результаті постраждало літнє подружжя.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, під удар потрапив житловий будинок. На момент обстрілу на подвір’ї перебували мирні жителі.

"Від отриманих поранень на місці загинула 60-річна жінка. Її 73-річний чоловік отримав тяжкі травми. З пораненнями обличчя, тулуба та кінцівок його шпиталізували. Нині лікарі борються за життя потерпілого", - розповів Прокудін.

Нагадаємо, російська армія вдень 27 квітня вдарила по Херсону. Загинув 42-річний чоловік.

Протягом минулої доби росіяни 65 разів обстрілювали Херсонську область, випустивши 386 снарядів із важкої артилерії, безпілотників та авіації.