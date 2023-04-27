Український омбудсман повідомив про нові обшуки у будинках кримських татар

Російські силовики зі зброєю та в масках вранці 27 квітня увірвалися в помешкання кримськотатарських активістів у Судаку.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про нові незаконні обшуки у будинках кримських татар.

Як ідеться в дописі Лубінця у телеграмі, російські силовики зі зброєю та в масках вранці 27 квітня увірвалися в помешкання кримськотатарських активістів у Судаку - Барі Барієва та Едема Ісмаїлова.

"Причини обшуків окупанти не назвали. Вилучили комп’ютери та телефони, протоколи обшуків родичам не залишили. Обох чоловіків забрали в «управління ФСБ» у Сімферополі", - розповів омбудсман.

Лубінець додав, що декілька днів тому після обшуків затримали кримськотатарського правозахисника Абдурешита Джеппарова. Він отримав 12 діб адміністративного арешту нібито "за непокору поліції".

Омбудсман наголосив що Росія "активізувала репресивну політику стосовно представників корінного народу Криму – кримських татар" і що таким чином загарбники намагаються "залякати і придушити український спротив жителів півострова".

"Лише за останні два місяці російські силовики провели більше десятка незаконних обшуків у будинках кримських татар", - додав Лубінець.

Нагадаємо, у справі Джеппарова засідання відбулося без адвоката, оскільки у правозахисника відібрали телефон, і викликати захисника затриманий не зміг.

Днями стало відомо, що близько 30 членів Меджлісу зазнали утисків з боку РФ за час окупації Криму.