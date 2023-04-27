Україна повернула з російського полону 44 захисників
Україна повернула з російського полону 44 захисників
Казус Мазурашу. Що робити із законодавчим графоманством?
Казус Мазурашу. Що робити із законодавчим графоманством?
Незаконні рубки: як розв'язати проблему раз і назавжди?
Незаконні рубки: як розв'язати проблему раз і назавжди?
Генштаб оцінив втрати ворога з початку широкомасштабного вторгнення у 188 410 осіб
Генштаб оцінив втрати ворога з початку широкомасштабного вторгнення у 188 410 осіб
Відбудова: що не так з проєктом Шмигаля про реконструкцію хрущовок і панельок?
Відбудова: що не так з проєктом Шмигаля про реконструкцію хрущовок і панельок?
Ганебне звільнення Такера Карлсона – чорний тиждень для російської пропаганди
Ганебне звільнення Такера Карлсона – чорний тиждень для російської пропаганди
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Віктор Таран: “У війні дронів росіяни можуть наздогнати нас. Тому треба рухатися вперед”
Віктор Таран: “У війні дронів росіяни можуть наздогнати нас. Тому треба рухатися вперед”
Три роки кризи в Держкіно. Що буде з українським кіно далі?
Три роки кризи в Держкіно. Що буде з українським кіно далі?
ГоловнаСуспільствоПодії

СБУ заявила про ліквідацію ще 8 нових каналів втечі ухилянтів за кордон

Вартість таких “послуг” становила до 7 тис. дол.

СБУ заявила про ліквідацію ще 8 нових каналів втечі ухилянтів за кордон
Фото: СБУ

СБУ заявила про ліквідацію ще 8 нових каналів втечі ухилянтів за кордон. 

Про це повідомляє пресслужба відомства. 

“На організації злочинної діяльності викрито 10 осіб. Вони пропонували військовозобов’язаним уникнути мобілізації на підставі фальшивих документів або незаконно перетнути кордон. Вартість таких «послуг» становила до 7 тис. дол”, - йдеться в повідомленні. 

Так, у Полтавській області: затримано податківця з Кременчука, який продавав фіктивні медичні довідки про непридатність до військової служби за станом здоров’я. 

На Харківщині: повідомлено про підозру мешканцю області, який допомагав «ухилянтам» виїхати за кордон під виглядом «службового відрядження» працівників оборонних підприємств. 

В Одеській області: ліквідовано ще два канали нелегальної міграції. Один з них – налагодив місцевий комерсант, який пропонував громадянам потрапити до ЄС «під маскою» міжнародних перевізників. 

На Івано-Франківщині: затримано посадовця військкомату. Разом зі спільником вони пропонували громадянам виїхати з України під виглядом водіїв вантажних автомобілів.

Крім того, під час обшуків у фігурантів виявлено гранату і 200 набоїв до стрілецької зброї. Вилучені предмети направлено на експертизу. 

На Закарпатті: затримано інспектора Держприкордонслужби, який сприяв переправленню потенційних призовників за кордон через так звану «зеленку». 

У Тернополі: задокументовано злочинну діяльність підприємця. Він оформляв «ухилянтів» як водіїв вантажних автомобілів та вносив відповідні відомості до системи «Шлях».  Наразі за всіма викритими фактами тривають розслідування за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);
  • ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

 

Нагадаємо, нещодавно СБУ викрила на Хмельниччині посадовців лікарні, які продавали фіктивні меддовідки ухилянтам. "Прибуток" зловмисників сягав $150 тисяч на місяць.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies