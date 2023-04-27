СБУ заявила про ліквідацію ще 8 нових каналів втечі ухилянтів за кордон.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

“На організації злочинної діяльності викрито 10 осіб. Вони пропонували військовозобов’язаним уникнути мобілізації на підставі фальшивих документів або незаконно перетнути кордон. Вартість таких «послуг» становила до 7 тис. дол”, - йдеться в повідомленні.

Так, у Полтавській області: затримано податківця з Кременчука, який продавав фіктивні медичні довідки про непридатність до військової служби за станом здоров’я.

На Харківщині: повідомлено про підозру мешканцю області, який допомагав «ухилянтам» виїхати за кордон під виглядом «службового відрядження» працівників оборонних підприємств.

В Одеській області: ліквідовано ще два канали нелегальної міграції. Один з них – налагодив місцевий комерсант, який пропонував громадянам потрапити до ЄС «під маскою» міжнародних перевізників.

На Івано-Франківщині: затримано посадовця військкомату. Разом зі спільником вони пропонували громадянам виїхати з України під виглядом водіїв вантажних автомобілів.

Крім того, під час обшуків у фігурантів виявлено гранату і 200 набоїв до стрілецької зброї. Вилучені предмети направлено на експертизу.

На Закарпатті: затримано інспектора Держприкордонслужби, який сприяв переправленню потенційних призовників за кордон через так звану «зеленку».

У Тернополі: задокументовано злочинну діяльність підприємця. Він оформляв «ухилянтів» як водіїв вантажних автомобілів та вносив відповідні відомості до системи «Шлях». Наразі за всіма викритими фактами тривають розслідування за двома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);

ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Нагадаємо, нещодавно СБУ викрила на Хмельниччині посадовців лікарні, які продавали фіктивні меддовідки ухилянтам. "Прибуток" зловмисників сягав $150 тисяч на місяць.