Служба безпеки України викрила масштабну корупційну схему в одній з центральних районних лікарень Хмельницької області.

Про це йдеться на сайті СБУ.

Посадовці медзакладу продавали фіктивні документи для отримання групи інвалідності та "списання" з військової служби за станом здоров’я.

В БСу зазначили, що за оперативними даними, "прибуток" ділків сягав $150 тисяч на місяць.

В організації оборудки підозрюють керівництво медзакладу та профільні лікарі, котрі діяли у складі злочинної групи. Вони залучили до незаконної діяльності шістьох "довірених" осіб, які підшукували потенційних клієнтів, зокрема ухилянтів, що планували втекти за кордон.

"Від "замовників" ділки отримували паспортні дані і передавали їх лікарям, які були залучені до схеми. Отримані відомості посадовці використовували для оформлення фіктивних історій захворювань та "меддовідок" щодо непридатності до військової служби або встановлення групи інвалідності. Вартість «послуги» становила від 2 до 10 тис. дол. Сума залежала від терміновості «замовлення» і пакету виготовлених "документів", - зазначили в спецслужбі.

Співробітники СБУ задокументували майже 100 фактів оформлення підробки. Вони затримали голову лікарської комісії медустанови і двох його спільників під час передання 4,6 тисячі доларів хабара.

Під час обшуків у робочих кабінетах та за місцем проживання організаторів схеми виявили сім мільйонів гривень в еквіваленті, а також печатки і документацію, які підтверджують факти злочину.

Зловмисникам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Нагадаємо, раніше СБУ заблокувала ще 14 схем ухилення громадян від мобілізації в умовах війни. Підозри отримали 34 організатори незаконної діяльності, які пропонували військовозобов’язаним покинути Україну на підставі фіктивних документів або в обхід контрольно-пропускних пунктів.

ДБР викрило у Чернівцях правоохоронця та працівника військкомату на організації виїзду ухилянтів за кордон.