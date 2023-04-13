Африканська Гана першою схвалила нову вакцину проти малярії, яка може сприяти ліквідації захворювання

Вчені, які її розробили, вважають, що препарат змінить світ.

Гана стала першою країною, яка схвалила нову вакцину проти малярії. Вчені, які її розробили, вважають, що препарат змінить світ. Про це пише BBC.

Вакцина під назвою R21 виявляється надзвичайно ефективною, що різко контрастує з попередніми проєктами в цій же галузі.

Органи регулювання лікарських засобів Гани оцінили остаточні дані випробувань щодо безпеки та ефективності вакцини, які ще не оприлюднені, і вирішили використовувати її. Вакцину рекомендували дітям віком від п’яти місяців до трьох років.

Всесвітня організація охорони здоров’я також розглядає можливість схвалення препарату.

В Оксфордському університеті очікують, що R21 значно зменшить смертність дітей від малярії в найближчі роки, а в довгостроковій перспективі сприятиме ліквідації малярії.

Інститут сироватки Індії готується виробляти 100-200 мільйонів доз на рік, будуючи фабрику з виробництва вакцин у місті Аккра − столиці Гани.

Очікується, що кожна доза R21 коштуватиме кілька доларів.

Малярія вбиває близько 620 000 людей щороку, більшість з них – маленькі діти.

Розробка вакцини, яка захищає організм від малярійного паразита, була масштабною науковою роботою, яка тривала протягом століття. Дані попередніх досліджень у Буркіна-Фасо показали, що ефективність вакцини R21 досягає 80%, якщо її ввести три початкові дози і зробити ревакцинацію через рік.

Однак масове використання вакцини залежить від результатів більшого випробування, в якому взяли участь майже 5000 дітей. Воно мало відбутися наприкінці минулого року, але результати досі офіційно не опубліковані. Проте ними поділилися з деякими державними органами Африки та вченими.

“Розробити вакцину, яка б значно вплинула на цей величезний тягар хвороби, було надзвичайно важко”, − сказав генеральний директор Інституту сироватки Адар Пунавалла.

Він додав, що Гана, як перша країна, яка схвалила вакцину, представляє собою “важливу віху в наших зусиллях у боротьбі з малярією в усьому світі”.

Нагадаємо, після торішніх повеней у Пакистані поширювалися випадки малярії з ризиком холери.

У 2021 році у Харкові зареєстрували завізний випадок тропічної малярії. Її виявили у жінки, яка повернулася до України з Нігерії. У 2020 році тропічну малярію виявили у Львові у чоловіка, який тривалий час перебував в Уганді.

Два роки тому ВООЗ вперше рекомендувала вакцину від малярії для дітей.