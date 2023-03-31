Що змінюється в продажі ліків з 1 квітня та як отримати е-рецепт з СМС і реєстрацією

LB.ua склав невелику пояснювалку, що зміниться з 1 квітня, як це все працюватиме і які є варіанти, щоби пошвидше отримати рецепт.

Список цих препаратів міністерство не розширювало. Тобто, по факту, той самий Німесил вам і раніше не мали права продавати без рецепту, а тепер також не мають права продавати без рецепту. Різниця лише в тому, що цей рецепт може бути електронним.

МОЗ нагадало, що 60% препаратів на полицях українських аптек відпускаються виключно за призначенням лікаря, це: антибіотики, протисудомні, гормональні і протизаплідні, препарати для серця і артеріального тиску, деякі протипаразитарні і протиалергічні, кроворозріджуючі, антидепресанти, нейролептики та релаксанти, стероїдні препарати і частина знеболювальних, від кашлю та заспокійливих.

30 березня Міністерство охорони здоров’я повідомило , що в Україні з квітня рецептурні ліки можна буде купити і за електронним рецептом, а не лише паперовим.

Фото: EPA/UPG

Що зміниться з 1 квітня

Наказом від 15 березня 2023 року Міністерство охорони здоров’я ввело доступ до електронного рецепту на всі рецептурні препарати. Тобто тепер можна купити всі рецептурні ліки не лише за паперовим, але й за електронним рецептом. Це всі зміни.

До цього - з 1 серпня 2022 року - ввели електронний рецепт на антибіотики. З 1 листопада 2022 року - на ліки, що містять наркотичні засоби та психотропні речовини.

Для чого це було зроблено? У МОЗ пояснюють: для пацієнта - щоб було зручніше і не потрібно було їхати в медзаклад за паперовим бланком; для медсистеми - щоб посилити контроль за обігом ліків, адже проблема самолікування серед українців доволі серйозна - згідно з дослідженням, проведеним у 2017 році USAID та БФ "Пацієнти України", 69% хворих в Україні займаються самолікуванням, не звертаючись по допомогу до лікарів.

"Якими б звичними та безпечними не здавалися ці ліки, їх застосування несе підвищений ризик. Неправильне вживання цих ліків може спричинити виникнення серйозних побічних ефектів, викликати залежність чи нести ризик зловживання", - наголошують у міністерстві.

Тож з 1 квітня всі аптеки не продаватимуть ці ліки, якщо немає рецепту?

Вони і так не мали права цього робити. Продаж рецептурних препаратів на відповідальності аптек. Їх, у свою чергу, контролює Держлікслужба.

"У них є визначені процедури щодо відстеження дотримання відпуску ліків", - пояснили нам у МОЗі.

За порушення цієї вимоги Верховна рада ще в листопаді 2021 року визначила штрафи для аптек - від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 грн до 1 700 грн). Повторне порушення впродовж року - штраф від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1 700 грн до 3 400 грн).

Але, як показує досвід із введенням е-рецепту на антибіотики, штраф не сильно рятує від вільного продажу препаратів - в багатьох аптеках і після 1 серпня можна придбати антибіотики і ніхто не запитає, де ваш рецепт.

Фото: EPA/UPG

З 1 січня 2022 року МОЗ оголошувало, що українські медзаклади починають вести облік споживання антибіотиків. Втім, результатів у відкритому доступі також не знайшли.

Тож не виключено, що така ж доля буде і в е-рецептів на всі інші препарати з 1 квітня.

Як все ж працюватиме е-рецепт, і хто його може виписати

Відмінність е-рецепту від паперового в тому, що його можна отримати, не виходячи з дому - зв’язатися зі своїм сімейним чи профільним лікарем по телефону або ж записатися на онлайн-прийом через Медкарт24 або в helsi.

Виписати електронний рецепт може будь-який лікар - комунальний чи приватний. Для отримання не потрібно мати підписану декларацію з сімейним. Але потрібно бути зареєстрованим у електронній системі охорони здоровʼя (ЕСОЗ).

Чи підійде паперовий варіант

Так. У МОЗ вирішили поступово переходити на електронні рецепти, щоб у випадку відсутності світла чи звʼязку у медзакладі, лікар міг виписати рецепт на спеціальному паперовому бланку.

В ньому лікар пропише спеціальну інформаційну пам’ятку з деталями призначення, номером та кодом для погашення рецепта в аптеці.

Фото: EPA/UPG

Як дізнатися, на які ліки потрібен рецепт

Виробник вказує це в інструкції. Її можна знайти на сайті helsi, Державного реєстру лікарських засобів України чи онлайн-аптек. Там, у профілі лікарського засобу є рядок "Умови відпуску", де і вказано, чи потрібен для його купівлі рецепт.

Що буде з закупівлею ліків для військових

Це питання, яке турбує волонтерів, що закуповують ліки для бійців.

У МОЗ пояснили: "Військові адміністрації, підрозділи ЗСУ, а також залучені волонтерські та благодійні організації можуть закуповувати рецептурні ліки для потреб воєнного часу гуртово безпосередньо у дистриб'юторів і для цього не потрібен рецепт".

Що стосується аптеки, які перебувають у межах громад, де ведуться активні бойові дії - там дозволено відпускати рецептурні ліки без рецепту лікаря, крім препаратів психотропних, сильнодіючих та отруйних речовин.