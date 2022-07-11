Із серпня українці почнуть отримувати для придбання антибіотиків електронні рецепти, - МОЗ

Якщо заклад, до якого звернеться пацієнт, не підключений до електронної системи охорони здоровʼя, то лікар має виписати паперовий рецепт.

Щоб придбати антибіотики за власний кошт, необхідно мати електронний рецепт. Таке нововведення почне діяти із серпня.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

У МОЗ уточнили - якщо заклад охорони здоровʼя, до якого звернеться пацієнт, не підключений до ЕСОЗ (електронної системи охорони здоровʼя), то лікар має виписати паперовий рецепт.

Електронний рецепт можна буде отримати в будь-якого лікаря, незалежно від того, є в людини декларація із сімейним чи ні. Головне - пацієнт має бути зареєстрований в ЕСОЗ. Для цього треба або укласти декларацію із сімейним лікарем, або ж зареєструватися у системі на прийомі в будь-якого іншого лікаря.

В міністерстві підкреслили - електронні рецепти на антибіотики є перший етапом у впровадженні електронного рецепта на всі рецептурні препарати в Україні. Так МОЗ хоче взятися за розв'язання проблеми неконтрольованого вживання лікарських засобів.

"Регулювання відпуску антибіотиків шляхом запровадження електронного рецепта – одне з рішень, яке дозволить відстежувати дані про призначення та обʼєми використання антибіотиків в Україні, а також протистояти антибіотикорезистентності, внаслідок якої все більше і більше інфекцій набувають стійкості до медикаментів", - зазначили у відомстві.

Заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич повідомила, що під час перехідного періоду пацієнт зможе придбати необхідні ліки за рецептом у будь-якій аптеці. "Для цього достатньо лише предʼявити фармацевту інформаційну довідку, яку лікар видасть як підтвердження призначення. Також за рецептом пацієнт буде самостійно ухвалювати рішення про вибір торгової назви препарату, що містить призначену діючу речовину, орієнтуючись на власний бюджет", - додала Карчевич.

Перехідний період триватиме до кінця 2022 року. За це час медичні й аптечні заклади мають підготуватися до повноцінного переходу на виписування рецептурних лікарських засобів тільки за електронним рецептом.

Далі планують повноцінний запуск електронного рецепта на антибіотики. Таке рішення ухвалюватимуть залежно від ситуації в Україні.

Нагадаємо, після введення воєнного Міністерство охорони здоров’я спростило процедуру видачі рецептів на ліки, які можна отримати безоплатно або з незначною доплатою за програмою "Доступні ліки".