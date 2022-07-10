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В Макарові запрацював мобільний шпиталь, - Кулеба

Шпиталь був переданий “Першому добровольчому мобільному шпиталю імені Миколи Пирогова” Данською агенцією з управління надзвичайними ситуаціями.

В Макарові запрацював мобільний шпиталь, - Кулеба
Фото: Скріншот з відео

Під час бойових дій лікарня у Макарові на Київщині була пошкоджена, наразі вона перебуває на реконструції. Поруч тимчасово запрацював мобільний шпиталь.

Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

“Це комплекс спеціально побудованих за сучасними технологіями приміщень по типу наметів-павільйонів. Там автономна система електрики, водопостачання, водоочищення, каналізації, вентиляції та кондиціонування повітря”, - повідомив Кулеба. 

Він додав, що шпиталь має операційну, яка оснащена сучасним хірургічним та травматологічним інструментарієм та обладнанням. Також є приміщення для рентгену, у госпіталі власна система стерилізації матеріалів та інструментів, контролю санітарного стану.

Голова КОВА підкреслив, що в шпиталі працюватимуть місцеві медичні працівники. 

Нагадаємо, нещодавно Сумщина отримала пересувний мобільний шпиталь. Він був безкоштовно наданий Medical Bridges у партнерстві з United Help Ukraine. Він створений студентами будівельного факультету Техаського університету (США).

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