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Холери наразі в Маріуполі немає, але є передумови для спалаху на окупованих територіях та в Росії

Маріуполь у зоні ризику.

Холери наразі в Маріуполі немає, але є передумови для спалаху на окупованих територіях та в Росії
Фото: EPA/UPG

Наразі випадків холери в Україні немає, зокрема в Маріуполі та на інших окупованих територіях. Про це в коментарі LB.ua повідомив лікар-інфекціоніст, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій. 

“Принаймні, станом на вчора таких випадків не було. Проте, якщо ми говоримо про Маріуполь, то там є передумови для ймовірного спалаху – адже в місті нема доступу до питної води, пошкоджено каналізацію, зруйновано очисні споруди, відсутній епіднагляд”, – говорить Лапій. 

Він пояснив, що є токсикогенні та нетоксикогенні штами холери. Перші викликають захворювання у людей, другі – ні. “Нетоксикогенні штами постійно знаходили в акваторії Азовського моря, на берегах якого розташовано Маріуполь. Також в Маріуполі були і випадки, коли знаходили токсикогенні штами, і вони поширювалися”.

За його словами, якщо в Маріуполі з’являться перші випадки хвороби, холера може поширитися дуже швидко через санітарно-епідеміологічну обстановку в місті.

Відповідаючи на питання, чи пошириться холера на підконтрольні Україні території, Лапій сказав, що це навряд станеться, адже місто сьогодні заблоковане, і люди з нього можуть виїхати тільки через Росію. 

“Тож розповсюдження відбуватиметься в межах окупованих територій, і також на сусідні російські області. Можливе розповсюдження на Крим, адже чимало людей з Приазов’я виїздять туди”.

Як раніше повідомляв радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, окупанти терміново готують до запуску запуску інфекційне відділення на базі БСМП у Маріуполі.

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