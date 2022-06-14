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У водопровідній воді Києва немає холерної палички, – КМДА спростовує фейк

Неправдиві дописи спрямовані на нагнітання паніки серед населення.

У водопровідній воді Києва немає холерної палички, – КМДА спростовує фейк
Фото: kyivcity.gov.ua

У Київводоканалі заперечили інформацію про можливий спалах холери через нібито наявність холерної палички у воді.

Про це пише у Telegram КМДА.

Зазначається, що наразі у мережі розповсюджується фейк про нібито наявність у водопровідній воді холерної палички. У дописах мова йде про те, що навіть чистити зуби та мити фрукти і овочі необхідно винятково кип’яченою водою.

“У Київводоканалі запевняють, що ця інформація не відповідає дійсності і, скоріше за все, спрямована на дестабілізацію ситуації та нагнітання паніки серед населення”, – йдеться у повідомленні.

У КМДА додають, що якість питної води контролюється за показниками епідемічної безпеки та санітарно-хімічними показниками безпечності. Жодних відхилень від ДСанПіН 2.2.4-171-10 наразі немає, водопровідна вода цілком безпечна.

Нагадаємо, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін говорив про те, що випадків захворювань на холеру наразі на підконтрольній Україні території не зафіксовано.

Керівник Одеської ОВА Максим Марченко спростував інформацію про начебто зафіксовані випадки холери в Кілії. 

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