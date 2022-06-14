Минулої доби російські окупанти продовжували обстріли Харківщини

Минулої доби російські війська продовжували обстріли Харкова та Харківського, Ізюмського, Богодухівського та Чугуївського районів області. Загинула одна людина, пʼятеро зазнали поранень, серед них троє дітей. Пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди, склади. Спричинено лісові пожежі. Про це сьогодні повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram.

Зокрема, в наслідок обстрілів у селищі Жуковського поранена одна цивільна особа. У с. Малинівка поранення отримали двоє дітей – хлопчик 11 та дівчина 17 років. У смт Печеніги поранено тримісячну дитину, її 35-річна мати загинула. У с. Завгороднє один поранений.

У Харківському районі через влучання чотирьох російських ракет почалася пожежа на складських приміщеннях, горіли вантажні автомобілі. Площа займання склала 2000 квадратних метрів.

Загалом на території області тривають бойові дії. На Харківському напрямку ворог, як і раніше, сконцентрований на обороні. На Ізюмщині – намагається встановити контроль над населеним пунктом Богородичне та готує наступ на Слов'янськ.

"Наші захисники протидіють ворогу, завдаючи йому відчутних втрат. У районі Ізюма нашими військовими знищено черговий російський вертоліт Ка-52. Віримо у Збройні Сили України", – резюмував голова Харківської ОДА.

Раніше на Харківщині знищили штаб російських окупантів.

Також повідомлялось, що в Харківській області затримали російського агента.