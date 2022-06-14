200 військових, два танки та вертоліт: Генштаб опублікував нові втрати армії РФ

Усього Росія втратила у війні проти України близько 32 500 військових.
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника на станом на 14 червня орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 32 500 (+200) осіб ліквідовано,
- танків – 1434 (+2),
- бойових броньованих машин – 3503 (+11),
- артилерійських систем – 721 (+3),
- РСЗВ – 229 (+3),
- засобів ППО – 97 (+0),
- літаків – 213 (+0),
- вертольотів – 179 (+1),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 588 (+3),
- крилатих ракет – 125 (+0),
- Кораблів / катерів – 13 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2473 (+13),
- спеціальної техніки – 54 (+0).
Найбільших втрат окупанти зазнали на Бахмутському напрямку.
Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ, противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні та завдання ракетних і авіаційних ударів по об’єктах інфраструктури на території України. Ворог несе втрати в живій силі та техніці.