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200 військових, два танки та вертоліт: Генштаб опублікував нові втрати армії РФ

Збройні Сили України за минулу добу ліквідували ще 200 окупантів.

200 військових, два танки та вертоліт: Генштаб опублікував нові втрати армії РФ
Фото: Facebook Facebook Командування ДШВ ЗСУ

Усього Росія втратила у війні проти України близько 32 500 військових.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника на станом на 14 червня орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 32 500 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків – 1434 (+2),
  • бойових броньованих машин – 3503 (+11),
  • артилерійських систем – 721 (+3),
  • РСЗВ – 229 (+3),
  • засобів ППО – 97 (+0),
  • літаків – 213 (+0),
  • вертольотів – 179 (+1),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 588 (+3),
  • крилатих ракет – 125 (+0),
  • Кораблів / катерів – 13 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2473 (+13),
  • спеціальної техніки – 54 (+0).

Найбільших втрат окупанти зазнали на Бахмутському напрямку.

Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ, противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні та завдання ракетних і авіаційних ударів по об’єктах інфраструктури на території України. Ворог несе втрати в живій силі та техніці.

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