200 військових, два танки та вертоліт: Генштаб опублікував нові втрати армії РФ

Збройні Сили України за минулу добу ліквідували ще 200 окупантів.

Усього Росія втратила у війні проти України близько 32 500 військових.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника на станом на 14 червня орієнтовно становлять:

особового складу – близько 32 500 (+200) осіб ліквідовано,

танків – 1434 (+2),

бойових броньованих машин – 3503 (+11),

артилерійських систем – 721 (+3),

РСЗВ – 229 (+3),

засобів ППО – 97 (+0),

літаків – 213 (+0),

вертольотів – 179 (+1),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 588 (+3),

крилатих ракет – 125 (+0),

Кораблів / катерів – 13 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 2473 (+13),

спеціальної техніки – 54 (+0).

Найбільших втрат окупанти зазнали на Бахмутському напрямку.

Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ, противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні та завдання ракетних і авіаційних ударів по об’єктах інфраструктури на території України. Ворог несе втрати в живій силі та техніці.