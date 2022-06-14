Окупанти завдали двох авіаударів по населених пунктах Запоріжжя

Військові РФ завдали авіаційних ударів по позиціях українських військових, розташованих поблизу Запоріжжя.

Про це повідомляють у Facebook Сили оборони Запорізького краю.

"Ворог завдав двох авіаційних ударів по позиціях захисників України. По Кам’янському і Малих Щербаках “працювали” Су-25 і 2 гелікоптери Мі-8. А по населених пунктах Темирівка і Зелене Поле завдавали авіаудару пара гелікоптерів Ка-52", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за добу зафіксовано 34 обстріли позицій підрозділів ЗСУ вздовж лінії зіткнення з усього спектру озброєння в районі населених пунктів: Кам’янське, Гуляйполе, Времівка, Залізничне, Оріхів, Малинівка, Червоне, Новосілка, Гуляйпільське, Малі Щербаки, Зелене Поле, Успенівка, Темирівка і Ольгівське.

Населені пункти Малинівка Темирівка і Успенівка противник обстріляв з “Градів”. Населені пункти Полтавку, Времівку і Білогір’я потрапили під вогонь танків.

Окрім того, окупанти завдали удару по цивільній інфраструктурі та мирних домогосподарствах. За минулу добу на території Запорізької області обстрілів зазнали село Новомиколаївка і місто Гуляйполе Пологівського району.

Нагадаємо, через окупантів зупинився Запорізький залізорудний комбінат. На об'єкті залишаються працівники. Вони намагаються не допустити екологічної катастрофи.