РФ поширює дезінформацію про те, що кредити перед українськими банками обнулять

Ця інформація не відповідає дійсності.

Центр протидії дезінформації при РНБО розповів, яку дезінформацію, фейки та маніпуляції розповсюджували окупанти у понеділок, 13 червня.

“Після знищення мосту між Сєверодонецьком та Лисичанськом російські Telegram-канали почали поширювати тезу, що таким чином “командування ЗСУ вирішило попередити втечу військ, з метою чого знищило єдиний шлях відходу”, – зазначили у ЦПД.

В українському інфопросторі з’явився ресурс “выезд для мужчин”, що пропонує надання оплатних послуг з підготовки фальшивих документів, які нібито надають чоловікам призовного віку можливість виїзду закордон. Однак аналіз контенту показує, що ресурс належить інформаційним структурам РФ.

Окупанти поширюють дезінформацію про те, що колаборант-“керівник” окупованих територій Запорізької області В. Рогов заявив: “кредити перед українськими банками обнулять, людям немає сенсу платити відсотки”. Ця інформація не відповідає дійсності, а відомості щодо виплати кредитів варто уточнювати в українських банках, додали у РНБО.

Нагадаємо, росіяни почати друкувати фейкові газети, у яких йдеться про “поразку ЗСУ” та “капітуляцію України”. Підроблені видання вони показують українським військовополоненим.