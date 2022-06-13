Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Флот ворога в Чорному морі збільшився на два великі десантні кораблі
Флот ворога в Чорному морі збільшився на два великі десантні кораблі
Лист 36-ти та інші кроки назустріч Україні
Лист 36-ти та інші кроки назустріч Україні
Голова Тернопільської ОВА підтвердив вибухи в Чорткові, у місті відключили газ (оновлено)
Голова Тернопільської ОВА підтвердив вибухи в Чорткові, у місті відключили газ (оновлено)
Серед постраждалих від ракетного удару по Тернопільщині є діти, – голова ОВА
Серед постраждалих від ракетного удару по Тернопільщині є діти, – голова ОВА
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
Окупанти зруйнували другий міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом
Окупанти зруйнували другий міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом
ГоловнаСуспільствоВійна

Українські бійці знищили на сході майже 50 окупантів, – ОТУ "Схід"

Також наші воїни знищили три склади ворога.

Українські бійці знищили на сході майже 50 окупантів, – ОТУ "Схід"

Сьогодні, 13 червня, українські захисники в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" знищили 48 загарбників.

Про це повідомили на Facebook-сторінці ОТУ "Схід".

Українські захисники сьогодні знищили:

  • БМП – 1;
  • спеціальна техніка – 1;
  • мінометів – 2;
  • АТТ – 2;
  • БПЛА – 1.

Також українські захисники знищили два склади з боєприпасами та ще один із паливно-мастильними матеріалами. 

Нагадаємо, зенітно-ракетний дивізіон 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр" знищив ворожий бойовий вертоліт Ка-52.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також