Українські бійці знищили на сході майже 50 окупантів, – ОТУ "Схід"

Сьогодні, 13 червня, українські захисники в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" знищили 48 загарбників.
Про це повідомили на Facebook-сторінці ОТУ "Схід".
Українські захисники сьогодні знищили:
- БМП – 1;
- спеціальна техніка – 1;
- мінометів – 2;
- АТТ – 2;
- БПЛА – 1.
Також українські захисники знищили два склади з боєприпасами та ще один із паливно-мастильними матеріалами.
Нагадаємо, зенітно-ракетний дивізіон 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр" знищив ворожий бойовий вертоліт Ка-52.