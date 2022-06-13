Мешканців Миколаєва закликали зробити запаси води

У вівторок, 14 червня, мешканцям кількох десятків будинків у Миколаєві радять зробити запаси води.
Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сенкевич.
Він повідомив, що з 9:00 до 17:00 не буде водопостачання за адресами:
- вул. Космонавтів, 138а, 138б, 138в, 140а, 140б, 140в, 140г, 142а, 142б, 142в, 144, 144а, 146, 146а, 146б, 146в, 146г, 148, 148а, 150, 152.
- вул. Новобузька, від 120 до 128, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101.
- вул. Троїцька, 220, 221, 222
- вул. Електронна, 61
- Херсонське шосе, 30, 32, 38, 40, 46 та 48.
- вул. Генерала Свиридова, 7 та 7а.
Сенкевич пояснив, що в цей час МКП "Миколаївводоканал" буде проводити ремонтні роботи.
Нагадаємо, у Миколаєві 16 травня почали централізовано подавати воду за графіком. Однак вода залишається технічною, використовувати її можна тільки для господарсько-побутових потреб.
До житлових будинків Миколаєва відновлювати водопостачання почали 13 травня. Водогін Дніпро – Миколаїв було пошкоджено у квітні російськими обстрілами. 9 травня в кранах миколаївців зʼявилася технічна вода – пити її було заборонено.