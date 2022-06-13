Мешканців Миколаєва закликали зробити запаси води

Завтра, 14 червня, за низкою адрес в Миколаєві не буде водопостачання.

У вівторок, 14 червня, мешканцям кількох десятків будинків у Миколаєві радять зробити запаси води.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сенкевич.

Він повідомив, що з 9:00 до 17:00 не буде водопостачання за адресами:

вул. Космонавтів, 138а, 138б, 138в, 140а, 140б, 140в, 140г, 142а, 142б, 142в, 144, 144а, 146, 146а, 146б, 146в, 146г, 148, 148а, 150, 152.

вул. Новобузька, від 120 до 128, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101.

вул. Троїцька, 220, 221, 222

вул. Електронна, 61

Херсонське шосе, 30, 32, 38, 40, 46 та 48.

вул. Генерала Свиридова, 7 та 7а.

Сенкевич пояснив, що в цей час МКП "Миколаївводоканал" буде проводити ремонтні роботи.

Нагадаємо, у Миколаєві 16 травня почали централізовано подавати воду за графіком. Однак вода залишається технічною, використовувати її можна тільки для господарсько-побутових потреб.

До житлових будинків Миколаєва відновлювати водопостачання почали 13 травня. Водогін Дніпро – Миколаїв було пошкоджено у квітні російськими обстрілами. 9 травня в кранах миколаївців зʼявилася технічна вода – пити її було заборонено.