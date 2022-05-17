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У Миколаєві почали централізовано подавати воду за графіком

Однак вода залишається технічною, використовувати її можна тільки для господарсько-побутових потреб.

У Миколаєві почали централізовано подавати воду за графіком
Фото: Миколаївводоканал

У Миколаєві воду в оселі містян подаватимуть за графіком – з 07:00 до 10:00 і з 18:00 до 20:00.

Про це повідомили у міському комунальному підприємстві "Миколаївводоканал".

"Протягом минулого тижня працівники МКП «Миколаївводоканал» наповнювали водопровідну мережу міста, а тому були перебої з водопостачанням. З сьогоднішнього дня для миколаївців, вода централізовано буде подаватися згідно графіку: з 07.00 до 10.00 ранку, з 18.00 до 20.00 вечора", – сказано у повідомленні на фейсбук-сторінці КП.

Зазначається, що у ці години перебої з постачанням води можуть бути тільки в разі ремонтних робіт. Про це на підприємстві обіцяють попереджувати завчасно.

У проміжку з 10:00 до 18:00 працівники МКП "Миколаївводоканал" будуть заповнювати водопровідну мережу. 

Це пов'язано з тим, що наразі водозабір здійснюється з Бузького лиману, а для цієї води потрібно більше часу на очищення. Але й після цього вода залишається технічною, використовувати її можна тільки для господарсько-побутових потреб.

До житлових будинків Миколаєва відновлювати водопостачання почали 13 травня. Водогін Дніпро – Миколаїв було пошкоджено в квітні російськими обстрілами. 9 травня у кранах миколаївців зʼявилася технічна вода – пити її було заборонено. 

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