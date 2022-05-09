Поки що це технічна вода.

У Миколаєві почалось відновлення пошкодженого окупантами водопостачання, але пити воду з кранів у жодному разі не можна.

Про це голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив у зверненні.

"Ми скажемо, коли можна буде, коли змішаємо повністю. Зараз – промивка системи, це технічна вода. Пити в жодному разі не можна. Можна загриміти в інфекційку", – наголосив він.

Кім додав, що, за розвідувальними даними, деякі росіяни, зокрема пілоти, часто відстрілювалися в полі, щоб не виконувати злочинні накази ударів по населенню.

"Так і робіть. Правильно, нікого не слухайте", – додав він.

Нагадаємо, в квітні у результаті бойових дій пошкоджено водовід Дніпро – Миколаїв, яким воду постачають з річки Дніпро до Миколаєва. Без водопостачання лишився обласний центр.

Згідно з планом, водопостачання на Миколаївщину мали повернути до 15 травня.