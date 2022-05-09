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У Миколаєві почали відновлення централізованого постачання води, але пити її заборонено, – Кім

Поки що це технічна вода. 

У Миколаєві почали відновлення централізованого постачання води, але пити її заборонено, – Кім
Ілюстративне фото
Фото: Макс Требухов

У Миколаєві почалось відновлення пошкодженого окупантами водопостачання, але пити воду з кранів у жодному разі не можна. 

Про це голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив у зверненні.

"Ми скажемо, коли можна буде, коли змішаємо повністю. Зараз – промивка системи, це технічна вода. Пити в жодному разі не можна. Можна загриміти в інфекційку", – наголосив він.

Кім додав, що, за розвідувальними даними, деякі росіяни, зокрема пілоти, часто відстрілювалися в полі, щоб не виконувати злочинні накази ударів по населенню.

"Так і робіть. Правильно, нікого не слухайте", – додав він. 

Нагадаємо, в квітні у результаті бойових дій пошкоджено водовід Дніпро – Миколаїв, яким воду постачають з річки Дніпро до Миколаєва. Без водопостачання лишився обласний центр. 

Згідно з планом, водопостачання на Миколаївщину мали повернути до 15 травня. 

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