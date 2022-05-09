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У Донецькій області за добу росіяни обстріляли 15 населених пунктів. Окупанти вбили та поранили мирних жителів.

Про це повідомили у Національній поліції України.

Руйнувань зазнав щонайменше 31 цивільний об’єкт – житлові будинки, медзаклад, птахофабрика, промислові підприємства, об’єкти життєзабезпечення.

Фото: НП

Російські війська вдарили по таких населених пунктах – Маріуполь Миколаївка, Авдіївка, Соледар, Торецьк, Вугледар, Залізне, Парасковіївка, Дробишеве, Маяки, Нью-Йорк, Кам’янка, Північне, Очеретине, Красногорівка Очеретинської громади.

Фото: НП

Ворог розстрілює населення з авіації, ракетних установок, танків, важкої артилерії.

Фото: НП

Нагадаємо, вчора окупанти вбили на Донеччині ще 4 людей, 8 людей через обстріли дістали поранення.