Росіяни вранці обстріляли Миколаївську область і позвозили масовку з ОРДЛО і Криму до Херсона, – зведення ОВА

На тимчасово зайнятих територіях Херсонщини рашисти збираються відзначати День перемоги над нацистами.

Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях України: на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській областях, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Полтавщині, Київщині.

На Дніпропетровщині пізно ввечері росіяни обстріляли Зеленодольську громаду. Кілька вулиць в одному з сіл залишилися без світла. Люди не постраждали. Деталі уточнюються. Про це йдеться у зверненні від голів ОВА станом на 8 ранку.

На Чернігівщині ніч минула тихо, проте вчора близько п’ятої години вечора росіяни обстріляли із міномета околиці сіл Городнянської громади неподалік держкордону. Попередньо жертв немає.

Було кілька обстрілів з ракетних систем залпового вогню околиць Харкова. Ніхто не постраждав. У Харківському районі дві людини отримали поранення, одна загинула. Протягом доби активні обстріли тривали в Богодухові та районі: 4 поранених, 3 загиблих. Увечері зафіксували також обстріли окупантів в Лозівському, Золочівському районах: 2 поранених. Тривають бої на Ізюмщині.

Внаслідок потужних обстрілів м. Сєвєродонецьк, м. Лисичанськ, с.Шипілове Луганської області пошкоджено 5 об’єктів: житлові будинки, господарчі споруди, зруйновано молитвений будинок в с. Шипілове. Під час обстрілів загинули три людини, з них – два волонтери з Закарпаття. Поранено ще трьох. Вночі знову був обстріл Лисичанська, деталі та наслідки зʼясовуються.

На Донеччині обстріляли Новомихвйлівку, Авдіївку, Мар'їнку, населені пункти Очеретинської ТГ. Станом на зараз є інформація про одного пораненого цивільного у Новомихайлівці. Складна ситуація у Лиманській та Святогірській ТГ. Учора вдалося врятувати 173 людини з Маріуполя та передмість.

Сумщина: ніч пройшла тихо. Вчора близько 18 вечора під час авіаудару росіяни розбили найбільше і найстаріше єврейське кладовище.

Одеська область: за день 8 травня відбулося кілька ракетних атак переважно із залученням авіації. 6 ракет знищено силами ППО. Влучанням ракет в області (Арцизька громада) пошкоджено електропідстанцію и газогін, зруйновано кілька приватних будинків та пошкоджено зони відпочинку в м. Одеса. На жаль, є постраждалі. Детальна інформація уточнюється.

На Херсонщині військові РФ та місцеві колоборанти активно готувались до відзначення 9 травня. У всіх великих містах окупанти порозвішували бігборди та сіті-лайти з радянською символікою та закликом долучитися до ходи "Безсмертного полку" та бойових "ста грам". У самому Херсоні на Площі Свободи орки встановили сцену і фотографії радянських часів. Є інформація, що для масовки орки завозять акторів з Сімферополя та "ДНР".

Миколаївщина: ніч пройшла тривожно. По області постійно оголошувалися повітряні тривоги. За попередньою інформацією, вдень обстріляли Широківську та Снігурівську громади. Жертв та постраждалих немає. Пошкоджень також. Переважно обстріли були за межами населених пунктів. Під ранок обстрілу завдали по с. Шевченкове, горить трава, працюють відповідні служби.