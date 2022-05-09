Росія активізувала повітряну розвідку на Запоріжжі, - ОВА

На Запорізькому напрямку російська армія активізувала ведення повітряної розвідки в районах населених пунктів Оріхів, Гуляйполе, Комишуваха, Ясна Поляна.

Про це повідомила Запорізька обласна державна адміністрація.

Окупанти продовжують здійснювати обстріли з мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню позиції наших військ, а також застосовують при цьому армійську авіацію.

"Наші військовослужбовці гідно тримають удар, здійснюючи успішні контрнаступальні дії", - наголосили в ОДА.

Зазначається, що 7 травня близько 21:00 годинні російські війська задали удару по лікарні та двох гуртожиткам міста Оріхів. Під час обстрілу міста ворог використовував ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню.

Також внаслідок обстрілів виникли пошкодження у Токмацьких мережах, через що були знеструмлені 2 населених пункти: загалом 290 родин.

Окрім того, по Оріхівському, Гуляйпільському та решті Василівського районного відділення ситуація не змінилася – активні бойові дії, що тривають, унеможливлюють проведення на цих територіях аварійно-відновлювальних робіт, тож місцеві громади, на жаль, й надалі залишаються без енергопостачання.

Нагадаємо, 8 травня російські війська на Запорізькому напрямку застосували важку вогнеметну систему "Сонцепек" проти своїх же позицій.