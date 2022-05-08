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На Запорізькому напрямку окупанти випалили "солнцепеком" свої ж позиції

“Такі дії позитивно сприймаються та всіляко підтримаються українськими військовими".

На Запорізькому напрямку окупанти випалили "солнцепеком" свої ж позиції
Ілюстративне фото

Російські війська на Запорізькому напрямку 8 травня застосували важку вогнеметну систему "Сонцепек" проти своїх же позицій. Про це повідомляє 97 Піхотний батальйон. 

За словами українських військових, росіяни фактично "випалили окупантів з української землі”. 

“Такі дії позитивно сприймаються та всіляко підтримаються українськими військовими. Ми розуміємо, що на травневі є традиція готувати шашлики, але в нас є одне зауваження - палить себе на території Росії. Бо в Україні вам зовсім не раді!” - зазначили у батальйоні. 

Нагадаємо, в Україні вже знищено 25 500 російських військовослужбовців, лише за останню добу знешкоджено 400 окупантів.

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