На Запорізькому напрямку окупанти випалили "солнцепеком" свої ж позиції

Російські війська на Запорізькому напрямку 8 травня застосували важку вогнеметну систему "Сонцепек" проти своїх же позицій. Про це повідомляє 97 Піхотний батальйон.

За словами українських військових, росіяни фактично "випалили окупантів з української землі”.

“Такі дії позитивно сприймаються та всіляко підтримаються українськими військовими. Ми розуміємо, що на травневі є традиція готувати шашлики, але в нас є одне зауваження - палить себе на території Росії. Бо в Україні вам зовсім не раді!” - зазначили у батальйоні.

Нагадаємо, в Україні вже знищено 25 500 російських військовослужбовців, лише за останню добу знешкоджено 400 окупантів.