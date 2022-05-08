У Миколаєві затримали коригувальника вогню окупантів

У Миколаєві чоловік передавав російським окупантам відомості щодо ліній оборони міста та позицій ЗСУ.

Про це йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

За даними слідства, підозрюваний контактував з представниками російських спецслужб за допомогою створеного ними боту в Телеграмі, передаючи інформацію щодо оборони Миколаєва. Також він звітував про наслідки завданих агресором ударів по місту, чим фактично забезпечував корегування вогню окупантів.

У ході обшуку за місцем мешкання підозрюваного вилучено мобільний телефон з доказами його злочинної діяльності. Коригувальника затримано в порядку ст. 208 КПК. Наразі вирішується питання про обрання стосовно підозрюваного запобіжного заходу.

Мешканцю Миколаєва повідомлено про підозру за фактом несанкціонованого поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, вчиненого в умовах воєнного стану з метою надання такої інформації державі, що здійснює агресію проти України (ч. 3 ст. 114-2 КК України).

Нагадаємо, що ввечері 7 травня російські окупаційні війська здійснили обстріл Корабельного району Миколаєва.

4 травня російські війська обстріляли Миколаїв з реактивних систем залпового вогню "Смерч".