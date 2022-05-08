З нульовою підтримкою "Азов" знищив у Маріуполі 2500 окупантів і поранив 5000, - Самойленко

Захисники Маріуполя у період з 24 лютого до 15 квітня ліквідували понад 2500 російських окупантів та поранили 5000. Це без підтримки авіації і артилерії.

Про це під час пресконференції розповів офіцер розвідки управління полку "Азов" Іллю Самойленка.

"Ми також знищили понад 60 танків і підбили 30. Це більш як 10% втрат ворога по всій країні. Така сама ситуація з БТР, артилерійськими системами. І на Маріуполь довелося близько 50% всіх бомбардувань з РФ. 150 прильотів на день. В нас була нульова підтримка. Ані повітряної, ані наземної, ані артилерійської підтримки", - зазначив боєць.

Він підкреслив, що полк "Азов" ще з 2014-го року аналізував військові операції для того, щоб досліджувати найкращі та найефективніші тактики.

"Саме тому ми так довго утримуємо Маріуполь", - підкреслив Ілля Самойленко.