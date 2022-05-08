Росія завдала удару по Луганщині: Лисичанськ і Сєвєродонецьк залишились без світла

Внаслідок обстрілів російськими військами Лисичанська Луганської області місто зазнало руйнувань критичної інфраструктури - обірвані потужні лінії електропередачі напругою 200 кВ. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Через це, за його словами, у Лисичанську і Сєвєродонецьку зникло світло.
Удари нанесені артилерією та авіацією, зазначив Гайдай.
“Як тільки безпекова ситуація буде дозволяти, аварійні бригади вирушать на обстеження”, - додав голова ОВА.
Про кількість руйнувань житлового фонду буде повідомлено пізніше.
Нагадаємо, унаслідок учорашнього авіаудару по школі в Білогірівці Луганської області, за попередніми даними, загинули всі 60 людей.