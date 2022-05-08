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Росія завдала удару по Луганщині: Лисичанськ і Сєвєродонецьк залишились без світла

Удари нанесені артилерією та авіацією.

Росія завдала удару по Луганщині: Лисичанськ і Сєвєродонецьк залишились без світла
Фото: luganskua.com

Внаслідок обстрілів російськими військами Лисичанська Луганської області місто зазнало руйнувань критичної інфраструктури - обірвані потужні лінії електропередачі напругою 200 кВ. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. 

Через це, за його словами, у Лисичанську і Сєвєродонецьку зникло світло. 

Удари нанесені артилерією та авіацією, зазначив Гайдай. 

“Як тільки безпекова ситуація буде дозволяти, аварійні бригади вирушать на обстеження”, - додав голова ОВА.  

Про кількість руйнувань житлового фонду буде повідомлено пізніше. 

Нагадаємо, унаслідок учорашнього авіаудару по школі в Білогірівці Луганської області, за попередніми даними, загинули всі 60 людей.

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