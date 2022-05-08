У Мелітополі окупанти змушують дітей одягати георгіївські стрічки

Ці дії є порушенням статті 29 Конвенції ООН про права дитини.

У захопленому окупантами Мелітополі Запорізької області змушують дітей одягати георгіївські стрічки та вчити вірші про війну.

Про це повідомляє уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

"Такі дії вчиняють директори шкіл, які співпрацюють з окупаційними військами", - каже Денісова.

За її словами, педагоги поширюють у мережі дитячі тематичні малюнки та відео школярів, які декламують віршики про війну з георгіївськими стрічками на грудях.

"Є інформація, що зазначене вчиняється без згоди батьків", - підкреслює уповноважена з прав людини.

Ці дії є порушенням статті 29 Конвенції ООН про права дитини, в якій передбачено, що освіта дитини має бути спрямована на виховання поваги до батьків дитини, її культурної самобутності, мови і національних цінностей країни, в якій дитина проживає. Зазначене є прямим доказом вчинення геноциду щодо українського народу.

Нагадаємо, що 5 травня директорка Мелітопольського краєзнавчого музею підтвердила, що скіфське золото з закладу вивезли окупанти.