Наші військові трохи відійшли від Попасної, - Гайдай

Збройні сили України відступили з Попасної Луганської області. Бійці зайняли позиції, які були підготовлені заздалегідь.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує РБК-Україна.

"На жаль, наші військові дійсно трохи відійшли від Попасної. Тому що, уявіть собі, місто обстрілювали більше двох місяців, скільки йде вторгнення. Постійно обстрілювали, там зруйновано все. Тому наші відійшли на більш міцні позиції, які були підготовлені заздалегідь", - сказав він.

6 травня Гайдай казав, що Попасна ще не захоплена росіянами.

Нагадаємо, що унаслідок учорашнього авіаудару по школі в Білогорівці Луганської області, за попередніми даними, загинули всі 60 людей, які лишаються під уламками. В школі в Білогорівці, куди вдарив ворог, від обстрілів ховалося майже все село. Білогорівка розташована неподалік Лисичанська.