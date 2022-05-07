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На Луганщині росіяни скинули авіабомбу на школу, з-під завалів поки врятували 30 людей, - Гайдай

Тут ховалося від обстрілів майже все село.

На Луганщині росіяни скинули авіабомбу на школу, з-під завалів поки врятували 30 людей, - Гайдай
Фото: luganskua.com

Російські загарбники скинули на школу в Білогорівці авіабомбу.

Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Останній тиждень Білогорівка - село поблизу Лисичанська - гаряча точка. орки намагаються там здійснити прорив, точаться постійні бої", - розповів Гайдай.

Фото: Telegram/Сергій Гайдай
Фото: Telegram/Сергій Гайдай

Фото: Telegram/Сергій Гайдай

За його словами, в школі ховалося майже все село. "Всі, хто не встиг евакуюватися. Після влучання в клуб, підвал школи був єдиним місцем порятунку, але росіяни забрали в людей і цей шанс", - додав Гайдай.

На момент влучання в навчальному закладі перебувало близько 90 осіб. Наразі з-під завалів вже врятували 30. Рятувальна операція триває.

Нагадаємо, російські загарбники обстріляли село Привілля на Луганщині. Наразі відомо про двох загиблих неповнолітніх.

6 травня росіяни 24 рази обстріляли житлові райони Луганської області. Багатьох пошкоджень зазнали Гірська та Попаснянська громади.

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