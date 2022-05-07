"На щастя, постраждалих немає".

Сьогодні Росія нанесла ракетні удари по міжнародному аеропорту "Одеса" та по одному з районів області.

Про це повідомив керівник Одеської ОВА Максим Марченко.

"Пошкоджена злітно-посадочна смуга аеропорту та об'єкт інфраструктури. На щастя, постраждалих немає", - зазначив Марченко.

Він додав, що "після такої кількості атак і такої жертв вже важко коментувати щось в бік Росії".

В ДСНС повідомили, що загасили пожежу, яка виникла внаслідок ракетного обстрілу.

"О 15:27 пожежу було ліквідовано на площі 900 м². Загиблих та постраждалих немає. Від ДСНС залучались 12 одиниць техніки та 61 вогнеборець", - повідомили в пресслужбі установи.

Нагадаємо, раніше в міськраді Одеси повідомили, що РФ нанесла 4 ракетних удари.

Також сьогодні російська авіація завдала ракетного удару по території двох громад Сумської області. А на Миколаївщині пролунали чотири вибухи.