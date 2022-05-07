Російські загарбники знесли в Мангуші пам’ятник Гетьману Сагайдачному, - Андрющенко

"Тварі хочуть викорчувати все, що пов’язує з Україною. Геть все. Мову, історію, культуру".

В селищі Мангуш, що неподалік від Маріуполя, російські загарбники знесли пам’ятник Гетьману Сагайдачному.

Інформацію підтвердив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Медіа країни-агресора повідомляли, що на місці пам'ятника встановили "прапор перемоги", а скульптуру мають передати в музей.

"Тварі хочуть викорчувати все, що пов’язує з Україною. Геть все. Мову, історію, культуру", - висловив обурення Андрющенко.

Пам'ятник відкрили у жовтні 2017-го. В селищній раді Мангуша повідомили, що скульптуру встановили за узгодженням із місцевою владою за ініціативи ГО "Товариство сприяння Збройним силам України та військово-морському флоту "Цивільний корпус "АЗОВ".

Нагадаємо, в березні в Енергодарі загарбники пошкодили пам'ятник учасникам АТО.