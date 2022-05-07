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Офіцерів окупантів знімають з бойових позицій для охорони "параду" в Маріуполі, - ГУР

У ГУР опублікували список цих офіцерів.

Офіцерів окупантів знімають з бойових позицій для охорони "параду" в Маріуполі, - ГУР
Фото: АЗОВ

Російських офіцерів знімають з бойових позицій для охорони так званого параду, який заплановано провести 9 травня в зруйнованому окупантами Маріуполі.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони.

"Охороняти кремлівських убивць, ґвалтівників, брехливих пропагандистів та їхніх місцевих прихвоснів, які приїхали в Маріуполь, примусили весь командний склад 71-го мотострілецького полку окупаційних військ. Російські загарбники настільки бояться нападу захисників України, що змусили офіцерів полку залишити бойові позиції та забезпечувати їхню цілодобову охорону", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що 71-й мотострілецький полк 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї армії дислокується в станиці Калиновська (Чеченська республіка РФ).

У ГУР опублікували список командного складу полку. Список можна побачити за посиланням.

Нагадаємо, що 6 травня з Маріуполя було депортовано 373 людей, які перебували у фільтраційному таборі в селищі Безім’яне.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що знищення російськими окупантами українських військових і цивільних, які залишаються на території заводу "Азовсталь" у Маріуполі, може поставити крапку на перемовинах з РФ.

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