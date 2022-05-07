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Після 9 травня евакуйовані мешканці можуть поступово повертатися до Києва, - Кличко

Однак загроза обстрілів і провокацій у Києві залишається високою.

Після 9 травня евакуйовані мешканці можуть поступово повертатися до Києва, - Кличко

Міський голова Києва Віталій Кличко наголосив, що загроза обстрілів і провокацій у Києві залишається високою, але після 9 травня мешканці, котрі виїхали, можуть поступово повертатися.

Про це повідомляє "Радіо НВ".

"Я рекомендую киянам поки що не поспішати повертатися в Київ, враховуючи небезпеку. Метою агресора була і залишається столиця. Велика кількість замінувань у передмісті, у лісопаркових зонах. Військові кажуть, що поки велика частина [цих територій - ред.] залишається небезпечною. Гарантувати безпеку ми поки що не можемо, але після 8−9 [травня - ред.] можна потроху буде повертатися до столиці", - сказав Кличко.

Міський голова пояснив, що 8-9 травня вирішили не запроваджувати "тривалу" комендантську годину. Міська влада сподівається, що ці дні минуть без обстрілів окупантів і паніки серед населення, але виключати провокації з боку ворога не можна.

Нагадаємо, що 8 і 9 травня на території Києва заборонили проведення будь-яких масових заходів. Крім того, військові та правоохоронці забезпечать посилене патрулювання міста.

Також, за даними Кличка, у столиці обстрілами пошкоджені понад 200 житлових будинків. Зазнали руйнувань 46 шкіл, 30 дитячих садочків та понад 70 обʼєктів міської інфраструктури.

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