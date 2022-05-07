У ВР пропонують додаткові виплати бюджетникам та журналістам у разі інвалідності чи смерті від війни

В парламенті зареєстрували проєкт закону про встановлення одноразової допомоги для постраждалих від військової агресії проти України держслужбовців, комунальників, енергетиків, медиків, водіїв, залізничників, журналістів та членів їхніх сімей.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший віцеспікер Олександр Корнієнко.

"Після нещодавних відвідин Миколаєва, де від російських обстрілів на робочому місці загинули та були поранені десятки держслужбовців, я ініціював обговорення проєкту закону про підтримку працівників під час проходження публічної служби, виконання обов’язків на об’єктах критичної інфраструктури та здійснення професійної журналістської діяльності", − написав перший віцеспікер.

Корнієнко зазначив, що разом з колегами зареєстрували у ВР України відповідний законопроєкт (№7353).

"З перших днів війни сотні тисяч держслужбовців, комунальників, енергетиків, медиків, водіїв, залізничників, журналістів, ризикуючи своїм життям і здоров’ям, забезпечують роботу органів держвлади та місцевого самоврядування, об’єктів критичної інфраструктури, а також висвітлюють жахіття війни у ЗМІ та доносять світу правду про звірства російських загарбників. Є випадки загибелі та поранень під час виконання посадових обов’язків", − підкреслив він.

За словами Корнієнка, даний законопроєкт передбачає встановлення одноразової допомоги для постраждалих чи їхніх сімей.

Проєктом пропонуються наступні виплати. Якщо працівникові спричинено війною інвалідність:

І групи – 800 тис. гривень;

ІІ групи – 500 тис. гривень ;

ІІІ групи – 200 тис. гривень.

"При загибелі працівника/працівниці сума виплати рідним у разі схвалення законопроєкту становитиме 1 млн гривень.

Виплати будуть здійснюватися за рахунок резервного фонду бюджету та надходження від урядів іноземних країн, міжнародних організацій, донорів (через гранти та безповоротну допомогу). Окрім того, відповідно до норм та принципів міжнародного права, виплачені постраждалим кошти підлягатимуть подальшому відшкодуванню від держави−агресора.

Нагадаємо, постраждалі від війни родини з дітьми можуть отримати фінансову допомогу. Програму "Спільно" організувало Міністерство соціальної політики та ЮНІСЕФ.