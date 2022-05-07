Російські війська обстріляли Одещину крилатими ракетами

Внаслідок ракетного обстрілу постраждала інфраструктура, втрат серед мирного населення немає.

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Уламки ракети в Одеській області.

Сьогодні війська РФ, застосовуючи стратегічну авіацію, завдали чотири удари крилатими ракетами по Одеській області.

Про це повідомляє у Telegram Одеська міська рада.

"По Одещині нанесено ракетний удар чотирма крилатими ракетами із застосуванням стратегічної авіації. Постраждалих немає, пошкодження інфраструктури відбудуємо", − йдеться у повідомленні.

Місцевих жителів закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги, не панікувати та дотримуватися норм безпеки.

Нагадаємо, в Одесі та області запроваджують подовжену комендантську годину − з вечора 8 травня до ранку 10 травня.