Мер міста Рені на Одещині заявив, що його підозрюють у сепаратизмі

Мер міста Рені, що в Одеській області Ігор Плєхов заявив, що у нього провели обшук та підозрюють у сепаратизмі.

Про це Плєхов повідомив у Facebook.

"Коли мене запитують, чи я люблю Україну, я мовчу, я просто люблю її всім серцем. Сьогодні (7 травня – ред.) вранці я дізнався, що мене підозрюють у сепаратизмі та знову обшук", - написав Плєхов.

Нагадаємо, що Плєхов — уродженець міста Білгород-Дністровський. З 1993 по 2000 рік проходив службу в органах внутрішніх справ України в Одеській області. Двічі обирався на посаду очільника міста Рені — у 2015 та 2020 роках. Також балотувався до Одеської обласної ради від партії Батьківщина, але мандат не отримав.

Рені́ розташоване у південній Бессарабії, в Ізмаїльському районі Одещини. Знаходиться на лівому березі Дунаю за 3 км від гирла Пруту, і є найвіддаленішим від обласного центру (300 км від Одеси).

Нагадаємо, що 6 травня сили протиповітряної оборони знешкодили в Білгород-Дністровському районі Одеської області ворожу ракету.