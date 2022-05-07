7 травня відновлено залізничне сполучення Ірпеня із Києвом, перша електричка уже прибула на вокзал столичного передмістя.

Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин у Telegram.

"Маємо залізничне сполучення! Сьогодні вперше за кілька тижнів на ірпінський залізничний вокзал прибула електричка. Дякую керівництву та колективу Укрзалізниці, міністру інфраструктури Олександру Кубракову, керівнику Офіса Президента й нашому президенту за сприяння у швидкому відновленні нашого легендарного мосту!", - написав Маркушин.

Нагадаємо, що 29 квітня Ірпінь поєднали з водопровідною системою Києва, вода у місто тепер постачатиметься зі столичних водопровідних станцій.

А 11 квітня було відкрито тимчасовий насипний міст у Романівці, що поєднує Ірпінь, Бучу, Ворзель і Гостомель з Києвом.