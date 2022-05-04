Усі потяги, затримані через вчорашні обстріли окупантів, продовжують рух

Станом на 07:00 усі поїзди, рух яких було затримано через вчорашні обстріли окупантами залізничної інфраструктури, продовжують рух.
Про це повідомили в Укрзалізниці.
Відновлювальні роботи тривають.
Перелік затримок потягів:
- №22 Трускавець — Харків (+9:17 год.);
- №3 Львів — Запоріжжя (+7:23 год.);
- №60 Чоп — Київ (+6:25 год.);
- №82 Ужгород — Київ (+5:48 год.);
- №25 Рахів — Одеса (+5:32 год.);
- №145 Львів — Ужгород (+5:35 год.);
- №12 Львів — Одеса (+5:28 год.);
- №46 Лозова — Ужгород (+5:05 год.);
- №37 Ужгород — Одеса (+4:53 год.);
- №50 Трускавець — Київ (+4:53 год.);
- №92 Львів — Київ (+4:32 год.);
- №56 Рахів — Київ (+4:19 год.);
- №55 Київ — Рахів (+6:05 год.);
- №135 Чернівці — Одеса (+3:45 год.);
- №53 Дніпро — Одеса (+4 год.);
- №30 Ужгород — Київ (+3:25 год.);
- №92 Одеса — Лозова (+3:16 год.);
- №231 Дніпро — Львів (+3:05 год.);
- №88 Ковель — Запоріжжя (+2:58 год.);
- №6 Запоріжжя — Івано-Франківськ (+3:01 год.);
- №96 Рахів — Київ (+2:42 год.);
- №86 Львів — Запоріжжя (+2:46 год.);
- №8 Одеса — Харків (+2:30 год.);
- №43 Івано-Франківськ — Київ (+2:30 год.);
- №14 Солотвино — Київ (+2:30 год.);
- №38 Запоріжжя — Київ (+1:45 год.);
- №175 Запоріжжя — Жмеринка (+2:08 год.);
- №16 Івано-Франківськ — Харків (+2:08 год.);
- №7 Київ — Чернівці (+2:00 год.);
- №37 Київ — Запоріжжя (+2:00 год.);
- №59 Київ — Чоп (+2:00 год.);
- №85 Запоріжжя — Львів (+1:40 год.);
- №8 Чернівці — Київ (+1:37 год.);
- №149 Полтава — Чернівці (+1:36 год.);
- №81 Київ — Ужгород (+3:16 год.);
- №57 Київ — Ворохта (+1:20 год.);
- №17 Харків — Львів (+1:20 год.);
- №42 Львів — Дніпро (+1:30 год.);
- №91 Київ — Львів (+1:15 год.);
- №41 Дніпро — Львів (+1:00 год.);
- №705 Київ — Перемишль (+4:30 год.);
- №774 Львів — Дарниця (+6 год.);
- №716 Перемишль — Київ (+2:05 год.);
- №754 Дарниця — Харків (+40 хв.).
Нагадаємо, за добу ворог завдав ракетних ударів по об’єктах на території Дніпропетровської, Кіровоградської, Львівської, Вінницької, Київської, Одеської та Донецької областей і вперше обстріляв Закарпаття.