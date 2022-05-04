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Усі потяги, затримані через вчорашні обстріли окупантів, продовжують рух

Загалом затримувалися 44 поїзди.

Усі потяги, затримані через вчорашні обстріли окупантів, продовжують рух
Фото: Укрзалізниця

Станом на 07:00 усі поїзди, рух яких було затримано через вчорашні обстріли окупантами залізничної інфраструктури, продовжують рух.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Відновлювальні роботи тривають.

Перелік затримок потягів:

  • №22 Трускавець — Харків (+9:17 год.);
  • №3 Львів — Запоріжжя (+7:23 год.);
  • №60 Чоп — Київ (+6:25 год.);
  • №82 Ужгород — Київ (+5:48 год.);
  • №25 Рахів — Одеса (+5:32 год.);
  • №145 Львів — Ужгород (+5:35 год.);
  • №12 Львів — Одеса (+5:28 год.);
  • №46 Лозова — Ужгород (+5:05 год.);
  • №37 Ужгород — Одеса (+4:53 год.);
  • №50 Трускавець — Київ (+4:53 год.);
  • №92 Львів — Київ (+4:32 год.);
  • №56 Рахів — Київ (+4:19 год.);
  • №55 Київ — Рахів (+6:05 год.);
  • №135 Чернівці — Одеса (+3:45 год.);
  • №53 Дніпро — Одеса (+4 год.);
  • №30 Ужгород — Київ (+3:25 год.);
  • №92 Одеса — Лозова (+3:16 год.);
  • №231 Дніпро — Львів (+3:05 год.);
  • №88 Ковель — Запоріжжя (+2:58 год.);
  • №6 Запоріжжя — Івано-Франківськ (+3:01 год.);
  • №96 Рахів — Київ (+2:42 год.);
  • №86 Львів — Запоріжжя (+2:46 год.);
  • №8 Одеса — Харків (+2:30 год.);
  • №43 Івано-Франківськ — Київ (+2:30 год.);
  • №14 Солотвино — Київ (+2:30 год.);
  • №38 Запоріжжя — Київ (+1:45 год.);
  • №175 Запоріжжя — Жмеринка (+2:08 год.);
  • №16 Івано-Франківськ — Харків (+2:08 год.);
  • №7 Київ — Чернівці (+2:00 год.);
  • №37 Київ — Запоріжжя (+2:00 год.);
  • №59 Київ — Чоп (+2:00 год.);
  • №85 Запоріжжя — Львів (+1:40 год.);
  • №8 Чернівці — Київ (+1:37 год.);
  • №149 Полтава — Чернівці (+1:36 год.);
  • №81 Київ — Ужгород (+3:16 год.);
  • №57 Київ — Ворохта (+1:20 год.);
  • №17 Харків — Львів (+1:20 год.);
  • №42 Львів — Дніпро (+1:30 год.);
  • №91 Київ — Львів (+1:15 год.);
  • №41 Дніпро — Львів (+1:00 год.);
  • №705 Київ — Перемишль (+4:30 год.);
  • №774 Львів — Дарниця (+6 год.);
  • №716 Перемишль — Київ (+2:05 год.);
  • №754 Дарниця — Харків (+40 хв.).

Нагадаємо, за добу ворог завдав ракетних ударів по об’єктах на території Дніпропетровської, Кіровоградської, Львівської, Вінницької, Київської, Одеської та Донецької областей і вперше обстріляв Закарпаття.

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