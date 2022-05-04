Усі потяги, затримані через вчорашні обстріли окупантів, продовжують рух

Станом на 07:00 усі поїзди, рух яких було затримано через вчорашні обстріли окупантами залізничної інфраструктури, продовжують рух.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Відновлювальні роботи тривають.

Перелік затримок потягів:

№22 Трускавець — Харків (+9:17 год.);

№3 Львів — Запоріжжя (+7:23 год.);

№60 Чоп — Київ (+6:25 год.);

№82 Ужгород — Київ (+5:48 год.);

№25 Рахів — Одеса (+5:32 год.);

№145 Львів — Ужгород (+5:35 год.);

№12 Львів — Одеса (+5:28 год.);

№46 Лозова — Ужгород (+5:05 год.);

№37 Ужгород — Одеса (+4:53 год.);

№50 Трускавець — Київ (+4:53 год.);

№92 Львів — Київ (+4:32 год.);

№56 Рахів — Київ (+4:19 год.);

№55 Київ — Рахів (+6:05 год.);

№135 Чернівці — Одеса (+3:45 год.);

№53 Дніпро — Одеса (+4 год.);

№30 Ужгород — Київ (+3:25 год.);

№92 Одеса — Лозова (+3:16 год.);

№231 Дніпро — Львів (+3:05 год.);

№88 Ковель — Запоріжжя (+2:58 год.);

№6 Запоріжжя — Івано-Франківськ (+3:01 год.);

№96 Рахів — Київ (+2:42 год.);

№86 Львів — Запоріжжя (+2:46 год.);

№8 Одеса — Харків (+2:30 год.);

№43 Івано-Франківськ — Київ (+2:30 год.);

№14 Солотвино — Київ (+2:30 год.);

№38 Запоріжжя — Київ (+1:45 год.);

№175 Запоріжжя — Жмеринка (+2:08 год.);

№16 Івано-Франківськ — Харків (+2:08 год.);

№7 Київ — Чернівці (+2:00 год.);

№37 Київ — Запоріжжя (+2:00 год.);

№59 Київ — Чоп (+2:00 год.);

№85 Запоріжжя — Львів (+1:40 год.);

№8 Чернівці — Київ (+1:37 год.);

№149 Полтава — Чернівці (+1:36 год.);

№81 Київ — Ужгород (+3:16 год.);

№57 Київ — Ворохта (+1:20 год.);

№17 Харків — Львів (+1:20 год.);

№42 Львів — Дніпро (+1:30 год.);

№91 Київ — Львів (+1:15 год.);

№41 Дніпро — Львів (+1:00 год.);

№705 Київ — Перемишль (+4:30 год.);

№774 Львів — Дарниця (+6 год.);

№716 Перемишль — Київ (+2:05 год.);

№754 Дарниця — Харків (+40 хв.).

Нагадаємо, за добу ворог завдав ракетних ударів по об’єктах на території Дніпропетровської, Кіровоградської, Львівської, Вінницької, Київської, Одеської та Донецької областей і вперше обстріляв Закарпаття.