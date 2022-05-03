На Дніпропетровщині внаслідок ракетного удару зруйнувано залізничну інфраструктуру, одну людину поранено

У Кам’янському районі Дніпропетровської області внаслідок ракетного удару росіян зруйновано залізничну інфраструктуру. Також одну людину поранено.

Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"У нас два «прильоти» у Кам’янському районі. Ракети сильно зруйнували залізничну інфраструктуру. Одну людину поранено. Скільки часу потрібно на відновлення залізниці, поки не зрозуміло", - написав він у Telegram-каналі.

Наразі рух потягів зупинено.

Нагадаємо, раніше Укрзалізниця повідомила про затримку низки потягів через обстріли.