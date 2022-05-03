Росіяни випустили ще дві ракети по Дніпропетровщині: влучили в свинокомплекс і насадження
Росіяни випустили ще дві ракети по Дніпропетровщині: влучили в свинокомплекс і насадження
“Кожен блокпост – це лотерея, сподобаєшся ти окупантам чи ні”. Як мешканці окупованого Херсону виїздять з міста
“Кожен блокпост – це лотерея, сподобаєшся ти окупантам чи ні”. Як мешканці окупованого Херсону виїздять з міста
У Запорізькій ОДА спростували інформацію про викрадення росіянами скіфського золота
У Запорізькій ОДА спростували інформацію про викрадення росіянами скіфського золота
В Одесі ракетою знесло дах церкви УПЦ, є загиблі і поранені
В Одесі ракетою знесло дах церкви УПЦ, є загиблі і поранені
Росіяни десантними катерами перекинули підрозділ на острів Зміїний
Росіяни десантними катерами перекинули підрозділ на острів Зміїний
Дуже складна ситуація у Гуляйполі, - Запорізька ОВА
Дуже складна ситуація у Гуляйполі, - Запорізька ОВА
Битва за Курили
Битва за Курили
У Маріуполі триває евакуація цивільних (оновлено)
У Маріуполі триває евакуація цивільних (оновлено)
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
ГоловнаСуспільствоВійна

ППО збила ракети над Вінницею та на Київщині, у інших містах повідомляють про вибухи (оновлено)

Одну ракету збили на підльоті до Києва.

ППО збила ракети над Вінницею та на Київщині, у інших містах повідомляють про вибухи (оновлено)
Фото: Думская

Дві ракети, що летіли над Вінницею, було збито.

Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко.

Ще одну крилату ракету, за його даними, сили протиповітряної оборони ЗСУ збили на підльоті до Києва в районі Одеської траси.

Також ЗМІ повідомляють, що в багатьох містах України зараз чутно вибухи, а саме в Одесі, у Львові, Кропивницькій області, а також Дніпрі.

Згодом мер міста Долинська Кропивницької області підтвердив ракетний удар.

"Маємо приліт на території громади! Без паніки", - написав він.

Пізніше у Вінниці почали повідомляти про сирени машин швидких чи пожежних служб.

У Львові, як повідомив мер міста Андрій Садовий, ввечері пролунали чотири потужні вибухи. Оголошено повітряну тривогу.

Він закликав містян залишатися в укриттях.

Також Садовий повідомив, що в частині міста - перебої з електропостачанням.

Перед цим по всій країні була оголошена повітряна тривога.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також