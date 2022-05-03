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Мінфін розмістив військові облігації на 7,1 млрд гривень

Розміщення відбулось 3 травня.

Мінфін розмістив військові облігації на 7,1 млрд гривень
Розміщення військових облігацій
Фото: Мінфін

Міністерство фінансів України 3 травня розмістило військові облігації на суму 7,1 млрд гривень.

Про це повідомили в прес-службі Мінфіну.

"Сьгодні Міністерство финансов розмістило військові облігаций на суму 7,1 млрд гривень", - сказано у повідомлені.

Нагадаємо, НБУ в березні-травні купив військових облігацій на 70 млрд грн. Регулятор закликав банки активніше купувати ОВДП, оскільки друк грошей Нацбанком несе ризики для макрофінансової стабільності.

Нагадаємо, щомісяця Україна витрачає на сектор безпеки та оборони річний довоєнний бюджет.

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