Русскій воєнний корабль всьо, а Укрпошта працює. "Український свідок показав", як змінилася робота компанії під час війни

Укрпошта продовжує роботу попри те, що сотні відділень компанії по всій країні зазнали пошкоджень. Голова компанії Ігор Смілянський розповідає найактуальніше про її роботу під час російсько-української війни.

На відео проєкту «Український свідок» — генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський. Він розповідає про те, як змінилася робота компанії після початку повномасштабної війни між Росією і Україною.

«Кожен ранок починається з оцінки бойових дій», — каже він. «Вирішуємо куди сьогодні можемо поїхати, а куди не можемо. Здебільшого це стосується східної частини України — наприклад, Харкова».

За словами Ігоря, близько 1000 відділень Укрпошти наразі мають функціональні обмеження. З них половина — це пошкоджені відділення. Інша половина знаходиться на тимчасово неконтрольованих територіях.

Також голова компанії розповів про нову серію марок, яка називається «Русскій Воєнний Корабль…ВСЬО!». Він зокрема зазначив, що обсяг піару від марок для України — це мільйони і мільйони доларів.

«Коли ви з’являєтесь на перших шпальтах New York Times і The Guardian, це перш за все імідж країни», — каже він.

Згідно українського законодавства, ПАТ «Укрпошта» є єдиним постачальником марок в країні. Марки прирівнюються до грошових документів. Їхній обіг і закупівля підприємствами регулюється цілою низкою нормативно-правових актів. «Марка є марка і ми на ній заробляємо, як на будь-якій іншій послузі. Ці кошти йдуть на утримання персонала», — каже Ігор.

Наразі Укрпошта співпрацює з поштами інших країн, аби виключити росію із Всесвітнього поштового союзу. Адже Росія намагається обійти санкції через поштові канали, в тому числі і в питаннях постачання зброї.

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