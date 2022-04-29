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Фонд "Повернись живим" опублікував відео операції українських захисників із закупленим на пожертви БПЛА Mavic

За допомогою безпілотника та планшета оборонці України скинули боєприпас на позицію окупантів. 

Фонд "Повернись живим" опублікував відео операції українських захисників із закупленим на пожертви БПЛА Mavic
Фото: Повернись живим

Фонд "Повернись живим" опублікував відео з фіксацією "скиду" боєприпасу з безпілотника Mavic 3. Його разом із планшетом було придбано на пожертви та передано українським захисникам.

Вартість БПЛА і планшету разом складає приблизно 78 000 гривень, повідомили у фонді.

"Зввичайний Mavic 3 не оснащений «скидами». Щоб зробити апгрейт квадрокоптера (оснастити його підвісами, а потім роздрукувати на 3D-принтері «хвости» до боєприпасів), залучаються кілька спеціалістів — тих, хто знається на аеродинаміці, розуміє, яку вагу здатен підняти Mavic 3, скільки може з нею пролетіти, як саме скине на голову окупантам «подарунок» і як повернеться на базу. Ці знання люди отримують не один день, так само, як і місяцями тренуються пілоти, в чиї руки потім потрапляють модернізовані Mavic 3", – повідомили в "Повернись живим".

Аеророзвідка є одним із пріоритетних напрямків роботи фонду. Підтримати його можна тут: https://www.comebackalive.in.ua/uk/donate

Докладно про роботу "Повернись живим" читайте в інтервʼю з керівником фандрайзингу фонду Олегом Карпенком. 

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