Фонд "Повернись живим" опублікував відео операції українських захисників із закупленим на пожертви БПЛА Mavic

Фонд "Повернись живим" опублікував відео з фіксацією "скиду" боєприпасу з безпілотника Mavic 3. Його разом із планшетом було придбано на пожертви та передано українським захисникам.

Вартість БПЛА і планшету разом складає приблизно 78 000 гривень, повідомили у фонді.

"Зввичайний Mavic 3 не оснащений «скидами». Щоб зробити апгрейт квадрокоптера (оснастити його підвісами, а потім роздрукувати на 3D-принтері «хвости» до боєприпасів), залучаються кілька спеціалістів — тих, хто знається на аеродинаміці, розуміє, яку вагу здатен підняти Mavic 3, скільки може з нею пролетіти, як саме скине на голову окупантам «подарунок» і як повернеться на базу. Ці знання люди отримують не один день, так само, як і місяцями тренуються пілоти, в чиї руки потім потрапляють модернізовані Mavic 3", – повідомили в "Повернись живим".

Аеророзвідка є одним із пріоритетних напрямків роботи фонду. Підтримати його можна тут: https://www.comebackalive.in.ua/uk/donate.

Докладно про роботу "Повернись живим" читайте в інтервʼю з керівником фандрайзингу фонду Олегом Карпенком.