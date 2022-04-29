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Денісова повідомила про шахрайські повідомлення нібито від ПриватБанку та Ощадбанку

У повідомленнях зловмисники рекомендують перейти за наданим посиланням.

Денісова повідомила про шахрайські повідомлення нібито від ПриватБанку та Ощадбанку
Фото: chudniv.news

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила про можливі шахрайські дії під виглядом повідомлень начебто від ПриватБанку та Ощадбанку.

“Під час здійснення парламентського контролю за додержанням законодавства про захист персональних даних виявлено факти направлення повідомлень начебто від ПриватБанку та Ощадбанку з електронних адрес [email protected], [email protected], [email protected]”, – йдеться у її телеграм-каналі.

У повідомленнях зловмисники рекомендують перейти за наданим посиланням, щоб оновити свої рахунки або переглянути деталі платежу.

“Щоб не стати жертвою шахраїв та зберегти свої кошти й персональні дані наполегливо закликаю уважно ставитись до отриманих повідомлень в умовах війни. У разі їх надходження – не відкривайте підозрілі посилання та не завантажуйте вкладені файли”, – зазначила обмудсмен.

Вона звернулася до Департаменту кіберполіції Національної поліції України з метою належної перевірки цієї інформації та вжиття необхідних заходів реагування.

“Якщо ваші права на приватність, захист персональних даних порушені, звертайтесь на гарячу лінію Уповноваженого 0-800-50-17-20 (безкоштовно, цілодобово)”, – додала Денісова.

Нагадаємо, в уряді повідомили, що шахраї виманюють в українців гроші через фейкові виплати від ООН. Для отримання "виплат" пропонують сплатити державне мито на фальшивому сайті[email protected]”,>

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