Російські загарбники підробили бот Кіберполіції "Народний месник"

"Зазвичай у назві відрізняється одна чи декілька літер, що складно помітити під час пошуку", - наголосили у відомстві.

Російські окупанти підробили бот Кіберполіції "Народний месник".

Про це повідомили в пресслужбі відомства.

"Від початку військового нападу рф, користувачі каналу StopRussiaChannel | MRIYA надіслали вже понад 4 мільйони скарг для блокування пропагандистських ресурсів. А про ворожі дії окупантів, як-от місцезнаходження їхньої техніки або залишені мітки, через бот "Народний месник" надійшло понад 47 тисяч повідомлень. Через такі результати у загарбників "підгорає", тому вони й створюють фейкові боти Нацполіції", - підкреслили правоохоронці.

В Кіберполіції закликали користувачів звертати увагу на посилання. "Будь-яка відмінність означає, що ви потрапили на фейковий бот або канал. Зазвичай у назві відрізняється одна чи декілька літер, що складно помітити під час пошуку", - додали правоохоронці.

"Будьте пильними та не дайте оркам жодного шансу ввести вас в оману. Повідомляйте про дії загарбників лише через офіційні ресурси", - наголосили в Кіберполіції.

У відомстві закликали надсилати інформацію про ворогів і приєднуватися до інформаційного спротиву через наступні канали:

якщо помітили російську пропаганду? Надсилайте у бот https://t.me/stopdrugsbot

хочете приєднатися до кібервійська та спільними зусиллями блокувати ресурси загарбників - долучайся до https://t.me/stoprussiachannel та слідуй інструкціям.

та слідуй інструкціям. виявили техніку окупанта, його поплічників, мітки, нерозірвані снаряди або випадки мародерства або ж маєте камери зовнішнього відеоспостереження, де перебувають окупанти? Надайте інформацію правоохоронцям через бот https://t.me/ukraine_avanger_bot.

Нагадаємо, нещодавно російські окупанти поширили в мережі фейковий чат-бот зі схожою на офіційний чат-бот СБУ назвою, яка відрізняється лише на кілька літер.