На Луганщині знайшли вбитим колаборанта Шароградського, – українська розвідка

Він до початку російського вторгнення був "професійним громадським діячем".

В Новоайдарі (Луганська область) знайшли вбитим місцевого колаборанта Павла Шароградського.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

25 квітня його викрали з приміщення Щастинської райдержадміністрації, де колаборант брав участь у "нараді" з особами у балаклавах та військовій формі армії РФ.

Невдовзі його знайшли вбитим пострілом у голову та пораненнями на тілі.

"Павло Шароградський до початку російського вторгнення був "професійним громадським діячем". Певний час був директором комунальної установи Новоайдарський селищний центр "Спорт для всіх" та засновником ГО "Новоайдарська січ". Жодного бізнесу чи високодохідної роботи не мав, втім представляв себе як високозабезпечену людину", – розповіли в ГУР.

Після російського окупації Новоайдару Шароградський надавав загарбникам інформацію щодо патріотів, учасників АТО/ООС, членів їхніх родин та про співробітників місцевої адміністрації з проукраїнськими поглядами.

В українській розвідці повідомили – щодо Павла Шароградського було порушено кримінальну справу про державну зраду. З’ясовуються обставини, причини та мотиви події.