​Студентів в ОРДЛО примушують здавати кров для поранених окупантів, відомо вже про 700 випадків, - Денісова

До донорства залучили 9 вишів Донецької та Луганської областей.

Російські окупанти на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей примушують студентів вищих навчальних закладів здавати кров для поранених росіян.

Про це повідомила Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова.

"Стало відомо про 700 випадків вимушеного донорства крові в таких закладах як Донецький національний університет, Донецький національний технічний університет, Донбаська національна академія будівництва і архітектури, Донбаська юридична академія, Донецький національний медичний університет імені М. Горького, Луганський медичний університет, Луганський аграрний університет, Луганський педагогічний університет, Луганська академія внутрішніх справ", - перелічила Денісова.

Вона наголосила, що дії загарбників "порушують статтю 11 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I), від 8 червня 1977 року".

Нагадаємо, нещодавно Денісова повідомляла, що Росія хоче примусити українських військовополонених здавати кров для поранених окупантів.