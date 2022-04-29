Над Дніпропетровщиною ЗСУ збили ворожий безпілотник, - Резніченко

Уламки впали на сільське подвір'я, зачепили дах і вікно будинку.

Збройні сили України збили над Дніпропетровською областю ворожий безпілотник.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Упав у селі на подвір’ї. Трохи зачепив дах та вікно будинку, але все нормально", - додав Резніченко.

Нагадаємо, сьогодні зранку Росія вкотре обстріляла Дніпропетровську область. Цього разу під обстріл потрапили села Зеленодольської громади Велика Костромка та Мар’янське.

Учора ввечері загарбники обстріляли в області с. Велика Костромка. Загинув 71-річний житель.