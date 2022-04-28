Загарбники обстріляли село на Дніпропетровщині, є загиблий, - Резніченко

Також пошкоджено кілька житлових будинків.

Російські окупанти з "Градів" обстріляли Велику Костромку, що на Дніпропетровщині.

Про це повідомив керівник ОВА Валентин Резніченко.

"Пошкоджено кілька житлових будинків. Загинув 71-річний чоловік", - уточнив очільник області.

За його словами, через обстріл село частково залишилось без світла та газу.

Нагадаємо, два вибухи пролунали ввечері 28 квітня у Києві. За словами очевидців, вибуховою хвилею вибило скло у вікнах багатьох будинків.

У той же час в небі над Одеським районом підрозділи української ППО збили три російські ракети.